Прогноз погоды на понедельник: температура поднимется до 26 градусов

В Агентстве окружающей среды сообщили, что в ночь на понедельник в Западной Эстонии облачная с прояснениями погода, местами кратковременный дождь. На востоке малооблачная погода, преимущественно без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточных направлений, 2-7, на побережье северо-восточный, порывами до 12 м/с. Температура воздуха ночью 11-17 градусов.

На Чудском озере в ночь на понедельник ветер восточных направлений, 2-7 м/с. Высота волны 0,3-0,8 метра. Преимущественно без осадков, с хорошей видимостью, но возможен туман. Температура воздуха ночью 15-17 градусов.

В понедельник днем преимущественно ясная погода, в Северо-западной Эстонии переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточных направлений, 2-8, на северном побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха днем 22-26 градусов, на побережье 19-21 градус тепла.

На Чудском озере в понедельник днем ветер восточных направлений, 2-7 м/с, во второй половине дня ветер стихнет. Высота волны 0,3-0,8 метра. Без существенных осадков, видимость хорошая. Температура воздуха днем 21-24 градуса тепла.