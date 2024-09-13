В ближайшие дни теплая погода будет сопровождаться ливнями и грозами

В ночь на субботу ожидается переменная облачность, по многим регионам кратковременные дожди, местами возможны грозы, ливни, туман. Ветер восточных направлений 3-9, на островах запада страны северных направлений, порывами до 14 м/с. Днем ожидается переменная облачность, по многим регионам кратковременные дожди, местами возможны грозы, самые интенсивные осадки ожидаются на западе страны. Ветер восточных направлений 3-9 м/с, порывами 11, на островах Западной Эстонии и на побережье ветер северных направлений, порывами до 14 м/с. Температура воздуха ночью 13-18, на побережье до 18, днем 17-23, в Восточной Эстонии до 25 градусов тепла.

В ночь на воскресенье ожидается переменная облачность, по многим регионам кратковременные дожди, возможны грозы, самые интенсивные осадки ожидаются на западе страны, после полуночи облачности и осадков ожидается меньше. Местами туман. Ветер восточных направлений 3-9, около полуночи на островах северо-восточный, порывами до 14 м/с. Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность, на островах возможны кратковременные дожди. Ветер восточных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха ночью 13-18, на побережье до 18, днем 20-25 градусов тепла.

В ночь на понедельник ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер южных направлений 2-8, на островах северных направлений порывами до 11 м/с. Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер южных, на островах восточных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха ночью 11-15, на побережье до 18, днем 20-25, на побережье до 18 градусов тепла.