Этим летом в Эстонии зафиксировали новые температурные рекорды

Максимальные показания выросли до 24-27°С. Самым теплым местом был город Хаапсалу, где зафиксировали температуру 27°C. Предыдущий рекорд в Хаапсалу составлял 23,9°C, который зафиксировали в 2014 и в 2018 году.

Суточные рекорды были также побиты в Пакри (26,3°C, предыдущий рекорд - 25,3°C в 1968 году), Ляэне Нигула (25,5°C, предыдущий рекорд - 25,3°C), Вильсанди (25,0°C, предыдущий рекорд - 22,5° в 1968 г.), Ристна (24,5°С, предыдущий рекорд - 22,1°С в 2002 году), Кихну (23,3°С, предыдущий рекорд - 22,8°С в 2018 г.) и Виртсу (22,9°С, предыдущий рекорд - 22,5°С в 1968 году).