В последний день августа Агентство охраны окружающей среды выпустило как для материковой Эстонии, так и для островов грозовое предупреждение первого уровня.
Синоптики предупреждают: на Эстонию надвигается гроза
В субботу во многих местах пройдут дожди с грозами, местами осадки будут сильными. Грозы могут сопровождаться порывами ветра более 15 м/с.
По словам синоптика Кайро Кийтсака, в Ботническом заливе в западной и юго-западной части Финляндии уже в пятницу была сильная гроза. Однако грозы такой мощности точно не доберутся до Эстонии, поскольку влияние холодного фронта ослабевает. Скорее, субботние грозы в Эстонии будут носить локальный характер.
После перемещения впадины низкого давления в Россию, ветер в субботу постепенно повернется с юга на запад и освободит место для более свежей воздушной массы - температура воздуха ограничится 17-21 градусом, а во время дождя будет еще на несколько градусов ниже. Лишь в Восточной Эстонии перед дождем температура воздуха поднимается до 25 градусов, но ближе к вечеру и там станет прохладнее.