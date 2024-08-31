Синоптики предупреждают: на Эстонию надвигается гроза

По словам синоптика Кайро Кийтсака, в Ботническом заливе в западной и юго-западной части Финляндии уже в пятницу была сильная гроза. Однако грозы такой мощности точно не доберутся до Эстонии, поскольку влияние холодного фронта ослабевает. Скорее, субботние грозы в Эстонии будут носить локальный характер.

После перемещения впадины низкого давления в Россию, ветер в субботу постепенно повернется с юга на запад и освободит место для более свежей воздушной массы - температура воздуха ограничится 17-21 градусом, а во время дождя будет еще на несколько градусов ниже. Лишь в Восточной Эстонии перед дождем температура воздуха поднимается до 25 градусов, но ближе к вечеру и там станет прохладнее.