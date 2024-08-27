Синоптики рассказали, какой будет погода в последние дни лета

В ночь на четверг ожидается ясная и малооблачная погода без осадков, по многим регионам туман. Ветер переменных направлений, 1-6 м/с. Днем ясная и малооблачная погода без осадков. Ветер восточных направлений, 2-8 м/с. Температура воздуха ночью 8-13, на побережье 17, днем 20-25 градусов тепла.

В ночь на пятницу ожидается ясная и малооблачная погода без осадков, по многим регионам туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 2-8 м/с. Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность, после полудня местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-восточный и южный, 3-8, после полудня порывами до 11 м/с. Температура воздуха ночью 10-15, на побережье до 19, днем 23–28 градусов тепла.

В ночь на субботу начиная с запада страны облачность уплотнится, дожди с островов распространятся на материк, осадки местами будут сильными, вероятны грозы. Ветер южных направлений, 3-9, порывами до 13 м/с, после полуночи на островах западных направлений. Днем на материке будет облачно с прояснениями, по многим регионам кратковременные дожди, возможны грозы и ливни. Начиная с островов облачность начнет рассеиваться. Ветер западных направлений, на востоке страны до полудня южный и юго-восточный, 4-10, порывами до 14 м/с. Температура воздуха ночью 15-20, днем 19-24 градусов тепла.