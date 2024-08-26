Как сообщает Агентство окружающей среды, в ночь на вторник в Эстонии малооблачная погода, переменная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер юго-западный - южный, на юго-востоке Эстонии переменных направлений, 1-7 м/с, на побережье 4-10, порывами до 14 м/с. Температура воздуха ночью 8-14, на побережье до 18 градусов.