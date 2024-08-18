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В шести уездах Эстонии прогремят сильные грозы

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Местами осадки будут очень сильными.
Местами осадки будут очень сильными. Фото: Kermo Benrot

Агентство окружающей среды направило на понедельник предупреждение первого уровня шести уездам Центральной и Юго-Восточной Эстонии, в которых прогремят сильные грозы.

Ранним утром в понедельник сильные грозы распространятся с юга Эстонии на северо-восток. Осадков в Южной и Восточной Эстонии к полудню выпадет ориентировочно 20-30 мм.

Предупреждения направлены Йыгевамаа, Тартумаа, Вильяндимаа, Валгамаа, Пыльвамаа и Вырумаа. По данным Агентства по охране окружающей среды, грозы могут сопровождать сильные порывы ветра.

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