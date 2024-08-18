Агентство окружающей среды направило на понедельник предупреждение первого уровня шести уездам Центральной и Юго-Восточной Эстонии, в которых прогремят сильные грозы.
В шести уездах Эстонии прогремят сильные грозы
Ранним утром в понедельник сильные грозы распространятся с юга Эстонии на северо-восток. Осадков в Южной и Восточной Эстонии к полудню выпадет ориентировочно 20-30 мм.
Предупреждения направлены Йыгевамаа, Тартумаа, Вильяндимаа, Валгамаа, Пыльвамаа и Вырумаа. По данным Агентства по охране окружающей среды, грозы могут сопровождать сильные порывы ветра.