Вторник будет пасмурным, но довольно теплым

Утром ветер по всем регионам северных направлений, 3-8, на островах до 11 м/с. Температура воздуха 9-13, на побережье до 17 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди. Ветер северных направлений, 2-7, на побережье до 10 м/с. Температура воздуха 19-23 градуса тепла.