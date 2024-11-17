В понедельник Эстонию накроют дожди и снег

По данным Департамента окружающей среды, ночью ожидается облачная погода с редкими прояснениями. Временами будут идти дожди и мокрый снег, причем местами осадки могут быть довольно сильными. Юго-западный и западный ветер разгонится до 5–11 м/с, а на побережье - до 15–20 м/с. Ближе к утру ветер немного утихнет. Температура воздуха будет колебаться от -1 до +4 градусов, на побережье чуть теплее - до +7 градусов.

На Чудском озере ветер поднимет волны высотой 1–1,7 метра. Ожидаются дожди с мокрым снегом, что значительно ухудшит видимость. Температура здесь составит 3–5 градусов тепла.

Днем погода останется переменчивой. В большинстве районов ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, а ближе к вечеру в центральных и северных регионах возможен снег. Ветер сохранит свою силу: юго-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 5–12 м/с, на побережье его порывы достигнут 17 м/с. Однако вечером ветер постепенно начнет стихать. Температура воздуха составит от +1 до +7 градусов.

На Чудском озере ветер останется умеренным - 5–9 м/с, с порывами до 13 м/с, а высота волн снизится до 0,6–1,2 метра. Осадки в виде дождя и мокрого снега сохранятся, ухудшая видимость. Температура воздуха останется в пределах 3–5 градусов тепла.