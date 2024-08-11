По прогнозу Агентства окружающей среды, в ближайшие дни ожидается потепление и в четверг температура воздуха будет местами достигать 25 градусов тепла.
Лето снова с нами: в конце недели потеплеет до 25 градусов
В ночь на вторник малооблачная погода и переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди, грозы. Местами туманы. Ветер западных направлений, 2-8, на островах северо-западный и северный, 7-12, порывами до 17 м/с. Утром ветер по всем регионам северных направлений, 3-8, на островах до 11 м/с. Температура воздуха 9–13, на побережье до 17 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди. Ветер северных направлений, 2–7, на побережье до 10 м/с. Температура воздуха 19–23 градуса тепла.
В ночь на среду малооблачная погода и переменная облачность без существенных осадков. Местами туманы. Ветер преимущественно северный и северо-западный, 2–7 м/с. Температура воздуха 9–14, на побережье до 18 градусов тепла. Днем переменная облачность, по многим регионам кратковременные дожди. Ветер преимущественно западных направлений, 2–7 м/с. Температура воздуха 19–24 градуса тепла.
В ночь на четверг переменная облачность преимущественно без осадков. По многим регионам туманы. Ветер переменных направлений, 1–7 м/с. Температура воздуха 9–14, на побережье до 19 градусов тепла. Днем переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер южных направлений, 3–8 м/с. Температура воздуха 20–25 градусов тепла.