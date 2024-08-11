Лето снова с нами: в конце недели потеплеет до 25 градусов

В ночь на вторник малооблачная погода и переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди, грозы. Местами туманы. Ветер западных направлений, 2-8, на островах северо-западный и северный, 7-12, порывами до 17 м/с. Утром ветер по всем регионам северных направлений, 3-8, на островах до 11 м/с. Температура воздуха 9–13, на побережье до 17 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди. Ветер северных направлений, 2–7, на побережье до 10 м/с. Температура воздуха 19–23 градуса тепла.