Прогноз На следующей неделе станет теплее, но дожди не отступят

В ночь на понедельник переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди, местами грозы. Вдали от побережья ветер западных направлений, 4–9, на островах и побережье северо-западный, 7–10, порывами до 15 м/с. Температура воздуха 10–14, на побережье до 18 градусов тепла. Днем переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди, во второй половине дня грозы. Ветер западный и северо-западный, 5–11, на островах и западном побережье порывами до 17 м/с. Температура воздуха 16–20 градусов тепла.

В ночь на вторник малооблачная погода и переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный и северный, 3–10, до полуночи на островах и западном побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 9–13, на побережье до 17 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди. Ветер северных направлений, 2–8 м/с. Температура воздуха 19–23 градуса тепла.

В ночь на среду малооблачная погода без существенных осадков. Ветер преимущественно северных направлений, 2–6 м/с. Температура воздуха 8–13, на побережье до 17 градусов тепла. Днем переменная облачность, по многим регионам кратковременные дожди. Ветер преимущественно северо-западный, 2–7 м/с. Температура воздуха 20–25 градусов тепла.