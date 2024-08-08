Согласно прогнозу Агентства окружающей среды, в ночь на пятницу ожидается малооблачная погода и переменная облачность, на востоке страны облачность еще реже. Местами кратковременные дожди, туманы. Ветер преимущественно южных направлений, в материковой части страны 1-6, на островах 3-8 м/с. Температура воздуха 10-15, на побережье до 19 градусов тепла.
Погода порадует жителей Эстонии и в пятницу
Днем переменная облачность. С запада на восток пройдут дождевые облака, по многим регионам кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер южных 3-8, на островах западных направлений, вечером на западном побережье островов порывами до 11 м/с. Температура воздуха 19-25 градусов тепла.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.Читайте все новости об Олимпиаде здесь.