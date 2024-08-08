Погода порадует жителей Эстонии и в пятницу

Согласно прогнозу Агентства окружающей среды, в ночь на пятницу ожидается малооблачная погода и переменная облачность, на востоке страны облачность еще реже. Местами кратковременные дожди, туманы. Ветер преимущественно южных направлений, в материковой части страны 1-6, на островах 3-8 м/с. Температура воздуха 10-15, на побережье до 19 градусов тепла.