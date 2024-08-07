В ночь на четверг в Эстонии ожидается малооблачная погода без существенных осадков. По многим регионам туманы. Ветер переменных направлений 1-5 м/с. Температура воздуха 9-13, на побережье до 17 градусов тепла.
Днем малооблачная погода и переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Ветер восточных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 20-24 градуса тепла.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.Читайте все новости об Олимпиаде здесь.