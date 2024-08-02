Синоптики На выходных будет умеренно тепло, местами дожди и грозы

В ночь на субботу малооблачная погода и переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди. Ветер западных направлений 2-8, на островах и западном побережье порывами до 11 м/с. Температура воздуха 12-17 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. Пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер западных направлений 1-6, на островах и западном побережье до 8 м/с. Температура воздуха 18-22 градуса тепла.

В ночь на воскресенье малооблачная погода и переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Ветер преимущественно западных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 10-14, на побережье до 18 градусов тепла. Днем переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер западных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 18-23 градуса тепла.

В ночь на понедельник малооблачная погода и переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Ветер переменных направлений 1-5 м/с. Температура воздуха 10-15, на побережье до 18 градусов тепла. Днем переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 18-23 градуса тепла.