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Синоптики На выходных будет умеренно тепло, местами дожди и грозы

BNS
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Радуга. Снимок иллюстративный.
Радуга. Снимок иллюстративный. Фото: Signe Oidekivi

Согласно прогнозу Агентства окружающей среды, в ближайшие дни максимальная температура воздуха составит около 23 градусов тепла.

В ночь на субботу малооблачная погода и переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди. Ветер западных направлений 2-8, на островах и западном побережье порывами до 11 м/с. Температура воздуха 12-17 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. Пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер западных направлений 1-6, на островах и западном побережье до 8 м/с. Температура воздуха 18-22 градуса тепла.

В ночь на воскресенье малооблачная погода и переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Ветер преимущественно западных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 10-14, на побережье до 18 градусов тепла. Днем переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер западных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 18-23 градуса тепла.

В ночь на понедельник малооблачная погода и переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Ветер переменных направлений 1-5 м/с. Температура воздуха 10-15, на побережье до 18 градусов тепла. Днем переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 18-23 градуса тепла.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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