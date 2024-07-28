Вс, 28.07.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Рекомендации Спасательного департамента: как подготовиться к шторму?

rus.postimees.ee
Copy
Последствия шторма в Йыхви. Фото иллюстративное.
Последствия шторма в Йыхви. Фото иллюстративное. Фото: Пеэтер Лиллевяли

Согласно прогнозу погоды Агентства охраны окружающей среды, сегодня вечером сильный дождь достигнет юга Эстонии и островов, постепенно распространится по всей стране и может привести к наводнениям. 

Сотрудники Спасательного департамента напоминают, как вести себя перед и во время шторма.

Перед штормом:

  • Уберите со двора все предметы, которые может сдуть ветер.
  • Автомобиль следует припарковать под крышей или в гараже.
  • Запаситесь едой и водой на случай отключения электричества.
  • Заправьте автомобиль до полного бака.

Во время грозы:

  • Оставайтесь в помещении.
  • Не ездите на машине. Если поездка все же необходима, выберите подходящую скорость.
  • Держитесь подальше от упавших линий электропередач. Сообщите об этом в службу Elektrilevi по номеру 1343. Если вы стали свидетелем или сами попали в опасную для жизни ситуацию, позвоните в Центр тревоги по номеру 112.

Если пропадет электричество:

  • Сообщите об этом в фирму, которая вам его поставляет.
  • При отключении электричества лучше используйте фонарики на батарейках, чем свечи.
  • Следите за изменениями погоды.
  • Поинтересуйтесь, все ли в порядке с вашими близкими и пожилыми родственниками.

Предупреждение третьей степени

Синоптики вынесли предупреждение третьей степени в уездах Пярнумаа, Вильяндимаа, Валгамаа, Вырумаа и Пыльвамаа. По уездам Ярвамаа, Йыгевамаа и Тартумаа - второй степени, а по остальным пяти материковым уездам и крупным островам - первой степени. 

В уезды Пярну, Вильянди, Валга, Выру и Пыльва сильный дождь придет уже в воскресенье вечером. Сильные дожди продолжатся ночью, к первой половине дня в понедельник ориентировочное количество выпавших осадков на юге страны составит 40-70 мм.

Кроме того, ночью порывы ветра в Пярнумаа будут достигать 15-20, а на побережье Пярнумаа - 27 м/с. Местами грозы.

На западных островах поднимется ветер до 12 м/с, но количество осадков в ночь на понедельник и в первой половине дня ограничится 25 мм.

В уездах Вильянди, Валга, Выру и Пыльва порывы ветра будут достигать 12-18 м/с, как и в получивших предупреждение второй степени уездах Тарту, Йыгева и Ярва. Количество осадков в уездах Тарту, Йыгева и Ярва будет достигать 50 мм.

Наряду с западными островами штормовое и дождевое предупреждение первой степени получили также уезды Ляэне, Рапла, Харью, Ида- и Ляэне-Вирумаа. В последних трех уездах количество осадков может местами достигать 35 мм.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.
Читайте все новости об Олимпиаде здесь.
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Новости погоды
Наверх