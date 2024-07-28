Согласно прогнозу погоды Агентства охраны окружающей среды, сегодня вечером сильный дождь достигнет юга Эстонии и островов, постепенно распространится по всей стране и может привести к наводнениям.
Рекомендации Спасательного департамента: как подготовиться к шторму?
Сотрудники Спасательного департамента напоминают, как вести себя перед и во время шторма.
Перед штормом:
- Уберите со двора все предметы, которые может сдуть ветер.
- Автомобиль следует припарковать под крышей или в гараже.
- Запаситесь едой и водой на случай отключения электричества.
- Заправьте автомобиль до полного бака.
Во время грозы:
- Оставайтесь в помещении.
- Не ездите на машине. Если поездка все же необходима, выберите подходящую скорость.
- Держитесь подальше от упавших линий электропередач. Сообщите об этом в службу Elektrilevi по номеру 1343. Если вы стали свидетелем или сами попали в опасную для жизни ситуацию, позвоните в Центр тревоги по номеру 112.
Если пропадет электричество:
- Сообщите об этом в фирму, которая вам его поставляет.
- При отключении электричества лучше используйте фонарики на батарейках, чем свечи.
- Следите за изменениями погоды.
- Поинтересуйтесь, все ли в порядке с вашими близкими и пожилыми родственниками.
Предупреждение третьей степени
Синоптики вынесли предупреждение третьей степени в уездах Пярнумаа, Вильяндимаа, Валгамаа, Вырумаа и Пыльвамаа. По уездам Ярвамаа, Йыгевамаа и Тартумаа - второй степени, а по остальным пяти материковым уездам и крупным островам - первой степени.
В уезды Пярну, Вильянди, Валга, Выру и Пыльва сильный дождь придет уже в воскресенье вечером. Сильные дожди продолжатся ночью, к первой половине дня в понедельник ориентировочное количество выпавших осадков на юге страны составит 40-70 мм.
Кроме того, ночью порывы ветра в Пярнумаа будут достигать 15-20, а на побережье Пярнумаа - 27 м/с. Местами грозы.
На западных островах поднимется ветер до 12 м/с, но количество осадков в ночь на понедельник и в первой половине дня ограничится 25 мм.
В уездах Вильянди, Валга, Выру и Пыльва порывы ветра будут достигать 12-18 м/с, как и в получивших предупреждение второй степени уездах Тарту, Йыгева и Ярва. Количество осадков в уездах Тарту, Йыгева и Ярва будет достигать 50 мм.
Наряду с западными островами штормовое и дождевое предупреждение первой степени получили также уезды Ляэне, Рапла, Харью, Ида- и Ляэне-Вирумаа. В последних трех уездах количество осадков может местами достигать 35 мм.