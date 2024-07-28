Штормовое предупреждение: по всей Эстонии пройдут сильные дожди

В уезды Пярну, Вильянди, Валга, Выру и Пыльва сильный дождь придет уже в воскресенье вечером. Сильные дожди продолжатся ночью, к первой половине дня в понедельник ориентировочное количество выпавших осадков на юге страны составит 40-70 мм.

Кроме того, ночью порывы ветра в Пярнумаа будут достигать 15-20, а на побережье Пярнумаа - 27 м/с. Местами грозы.

На западных островах поднимется ветер до 12 м/с, но количество осадков в ночь на понедельник и в первой половине дня ограничится 25 мм.

В уездах Вильянди, Валга, Выру и Пыльва порывы ветра будут достигать 12-18 м/с, как и в получивших предупреждение второй степени уездах Тарту, Йыгева и Ярва. Количество осадков в уездах Тарту, Йыгева и Ярва будет достигать 50 мм.

Наряду с западными островами штормовое и дождевое предупреждение первой степени получили также уезды Ляэне, Рапла, Харью, Ида- и Ляэне-Вирумаа. В последних трех уездах количество осадков может местами достигать 35 мм.