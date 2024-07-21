Начало рабочей недели в Эстонии обещает быть солнечным

Агентство окружающей среды передало, что в ночь на понедельник в Эстонии ожидается малооблачная погода, переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, образуется туман. Ветер будет на материке переменных направлений, на побережье северо-восточный - восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 12-17 градусов, на побережье до 19 градусов.

На Чудском озере в ночь на понедельник ветер северный, 2-6 м/с. Высота волн до полуметра. Местами дожди и туман. Видимость умеренная, в тумане плохая. Температура воздуха ночью 16-19 градусов.

В понедельник днем в Эстонии также малооблачная погода, переменная облачность. Местами дожди, в утренние часы туман. Ветер восточный, 2-8, на северном побережье порывами до 11 м/с. Температура воздуха днем 21-26 градусов тепла.

На Чудском озере днем ветер восточный, 2-7 м/с. Высота волн 0,3-0,7 метра. Местами дожди. Видимость от умеренной до хорошей. Температура воздуха днем 22-24 градуса тепла.