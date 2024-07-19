По данным Агентства окружающей среды Эстонии, в ближайшие дни ожидается летняя погода, температура воздуха составит 25-26 градусов тепла.
Синоптики прогнозируют жаркие выходные
В ночь на субботу ожидается переменная облачность, на северо-востоке страны - дожди. Ветер северо-западный и западный 4-10, на побережье порывами до 14 м/с, к утру немного ослабеет. Днем переменная облачность, по многим регионам кратковременные дожди. Ветер северо-западный и западный 3-9 м/с. Температура воздуха ночью 13-18, днем 19-25 градусов тепла.
В ночь на воскресенье ожидается переменная облачность, по многим регионам кратковременные дожди. Ветер северных направлений 2-7 м/с. Днем облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Ветер северных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 12-18, днем 19-25 градусов тепла.
В ночь на понедельник ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северных направлений 2-7 м/с. Днем ожидается переменная облачность, по многим регионам кратковременные дожди. Ветер восточных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха ночью 13-18, днем 20-26 градусов тепла.