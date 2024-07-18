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Не забудьте зонт В пятницу на Эстонию обрушатся проливные дожди

BNS
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Человек под зонтом
Человек под зонтом Фото: Shutterstock

В ночь на пятницу в Эстонии ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами кратковременные дожди, утром проливные дожди пройдут шире. Ветер западных направлений 3-9, порывами 13 м/с.

Днем переменная облачность, по многим регионам кратковременные дожди, местами возможны грозы, вечером осадов ожидается меньше. Ветер западный и северо-западный 4-10, порывами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 12-18, днем 18-23 градуса тепла.

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