В ночь на среду на востоке страны малооблачная погода без осадков, на западе облачность начнет понемногу уплотняться, начиная с островов пойдут кратковременные дожди. Утром к островам и окрестностям Рижского залива подойдут проливные дожди и грозы. Ветер юго-восточный и восточный 2-8 м/с.
В среду Эстония окажется во власти ливней и дождей
Днем облачная с прояснениями погода, дожди смещаются с островов через континентальную часть страны в восточном направлении, ожидаются ливни и грозы, во второй половине дня прояснится. Ветер южных направлений 3-9, на островах юго-западный, порывами до 12 м/с. Температура воздуха ночью 14-18, на островах до 20, днем 21-26, перед дождем до 28 градусов тепла.