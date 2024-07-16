В среду Эстония окажется во власти ливней и дождей

Днем облачная с прояснениями погода, дожди смещаются с островов через континентальную часть страны в восточном направлении, ожидаются ливни и грозы, во второй половине дня прояснится. Ветер южных направлений 3-9, на островах юго-западный, порывами до 12 м/с. Температура воздуха ночью 14-18, на островах до 20, днем 21-26, перед дождем до 28 градусов тепла.