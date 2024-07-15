Вторник выдастся по-настоящему жарким

По данным Агентства окружающей среды, в ночь на вторник в Эстонии ожидается малооблачная погода и переменная облачность, по отдельным регионам кратковременные дожди, местами туман. Ветер на материке переменных направлений, на островах южных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 11-16, на побережье до 18 градусов тепла.