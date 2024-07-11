В пятницу в Эстонию придут ливни и грозы

Днем облачно с прояснениями. По многим регионам кратковременные дожди, местами грозы и ливни. Во второй половине дня начиная с запада страны облачность рассеется, осадки станут реже. Ветер юго-западный и западный 3-9, на северном побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 20-26 градусов тепла.