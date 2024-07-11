В ночь на пятницу в Эстонии будет облачно с прояснениями. Пройдут кратковременные дожди, местами осадки сильные, возможны грозы. Ветер южный, на островах утром западный 3-9 м/с, во время грозы порывы ветра сильнее. Температура воздуха 6-21 градус тепла.
В пятницу в Эстонию придут ливни и грозы
Днем облачно с прояснениями. По многим регионам кратковременные дожди, местами грозы и ливни. Во второй половине дня начиная с запада страны облачность рассеется, осадки станут реже. Ветер юго-западный и западный 3-9, на северном побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 20-26 градусов тепла.