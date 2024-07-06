Сб, 6.07.2024
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Завтра в Эстонии ожидаются гроза и до 29 градусов тепла

BNS
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Молния в Тарту.
Молния в Тарту. Фото: Indrek Toom

По прогнозу Агентства окружающей среды, в ночь на воскресенье ожидается малооблачная погода преимущественно без осадков.

Рано утром начиная с запада облачность уплотнится, зона дождей распространится с островов в материковую часть страны, пройдут грозы. Ветер южный и юго-восточный, 5-12, после полуночи на островах и побережье порывами до 18 м/с, во время грозы порывы ветра сильнее. Температура воздуха 12-18 градусов тепла.

Днем облачно с прояснениями. Пройдут кратковременные дожди, грозы, местами осадки сильные. Во второй половине дня на западе страны облачность рассеется и осадки прекратятся. Ветер юго-западный и западный, 6-13, на побережье порывами до 18 м/с, во время грозы порывы ветра сильнее. Вечером ветер немного уляжется. Температура воздуха 18-24, на юго-востоке страны до дождя до 29 градусов тепла.

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