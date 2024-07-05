Спасатели предупреждают: уровень воды может подняться выше среднего показателя

Из-за усилившихся юго-западных ветров подъем воды в Пярну может достичь почти одного метра выше среднего, а в краткосрочной перспективе даже выше. Вода не достигнет критической отметки +180 сантиметров, но сотрудники Спасательного департамента все же рекомендует по возможности парковать автомобили так, чтобы вода до них не добралась.