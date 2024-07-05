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Спасатели предупреждают: уровень воды может подняться выше среднего показателя

BNS
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Наводнение в Пярну, 3 июня 2024 года.
Наводнение в Пярну, 3 июня 2024 года. Фото: Andre Eding

Ляэнеский спасательный центр предупреждает, что по данным Агенства окружающей среды в предстоящие выходные уровень воды в прибрежных районах Ляэнемаа может подняться выше среднего показателя.

Из-за усилившихся юго-западных ветров подъем воды в Пярну может достичь почти одного метра выше среднего, а в краткосрочной перспективе даже выше. Вода не достигнет критической отметки +180 сантиметров, но сотрудники Спасательного департамента все же рекомендует по возможности парковать автомобили так, чтобы вода до них не добралась.

«Следите за прогнозом погоды и подъемом уровня воды на сайте Агенства окружающей среды и читайте инструкции на сайте olevalmis.ee», - рекомендуют спасатели.

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