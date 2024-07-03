Синоптики обещают на четверг переменную облачность и кратковременные дожди

Днем в Западной и Центральной Эстонии малооблачная погода и переменная облачность, кратковременные дожди по отдельным регионам. На востоке облачно. На юго-восток страны придет зона дождей, которая распространится на север. Ветер преимущественно южный 4-10, порывами до 13 м/с, во второй половине дня уляжется. Температура воздуха 17-22 градуса тепла.