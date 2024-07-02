В ночь на среду в Эстонии уплотнится облачность. С островов и Пярнумаа зона осадков распространится по стране, возможны грозы. Ветер западных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха 11-16 градусов тепла.
Порывистый ветер и дожди проявят себя в среду
Днем переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди, во второй половине дня, начиная с юга страны, осадки станут реже. Ветер преимущественно юго-западный 5-10, порывами до 12 м/с, вечером на островах до 14 м/с. Температура воздуха 18-23 градуса тепла.