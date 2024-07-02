Порывистый ветер и дожди проявят себя в среду

Днем переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди, во второй половине дня, начиная с юга страны, осадки станут реже. Ветер преимущественно юго-западный 5-10, порывами до 12 м/с, вечером на островах до 14 м/с. Температура воздуха 18-23 градуса тепла.