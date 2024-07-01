Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) объявил оранжевое предупреждение о сильном шторме в части Латвии. В Риге объявлено желтое предупреждение - там прошли сильные дожди, некоторые улицы были затоплены, пишет Rus.TVNET.
Фото и видео ⟩ В Риге из-за сильных дождей затопило улицы. Непогода обрушится и на Эстонию
До 14:00 количество осадков на наблюдательной станции в центре Риги составило 23,3 миллиметра или 29 процентов от месячной нормы. Сильный дождь прошел во многих местах в центральной и восточной частях страны. Количество осадков в полдень в Добеле составило 27,6 миллиметров, или 36 процентов от июльской нормы, позднее дожди такой же силы затронули большую часть Видземе. Сильные порывы ветра на наблюдательных станциях пока не зафиксированы.
Видео: Гроза в Риге
Как отмечает TVNET, в разных районах Риги уже прошли сильные дожди.
Видео: Гроза в Риге
Во время сильных дождей затоплению подвержены те улицы Риги, на которых исторически не была построена или еще не отремонтирована система дождевой канализации.
Галерея: Грозы в Риге 1 июля
Из-за дождя в Риге было остановлено движение трамваев. Движение автобусов и троллейбусов существенно не нарушено.
Видео: Гроза в Дрейлини
Чего ждать в Эстонии?
Агентство окружающей среды объявило по всей материковой Эстонии грозовое предупреждение первого (желтого) уровня. Ожидаются сильные осадки, местами град. Порывы ветра до 15 м/с.
За передвижениями грозы в режиме реального времени можно следить здесь.