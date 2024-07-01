Фото и видео В Риге из-за сильных дождей затопило улицы. Непогода обрушится и на Эстонию

До 14:00 количество осадков на наблюдательной станции в центре Риги составило 23,3 миллиметра или 29 процентов от месячной нормы. Сильный дождь прошел во многих местах в центральной и восточной частях страны. Количество осадков в полдень в Добеле составило 27,6 миллиметров, или 36 процентов от июльской нормы, позднее дожди такой же силы затронули большую часть Видземе. Сильные порывы ветра на наблюдательных станциях пока не зафиксированы.

Видео: Гроза в Риге

Как отмечает TVNET, в разных районах Риги уже прошли сильные дожди.

Видео: Гроза в Риге

Во время сильных дождей затоплению подвержены те улицы Риги, на которых исторически не была построена или еще не отремонтирована система дождевой канализации.

Галерея: Грозы в Риге 1 июля

Из-за дождя в Риге было остановлено движение трамваев. Движение автобусов и троллейбусов существенно не нарушено.

Видео: Гроза в Дрейлини

Чего ждать в Эстонии? Агентство окружающей среды объявило по всей материковой Эстонии грозовое предупреждение первого (желтого) уровня. Ожидаются сильные осадки, местами град. Порывы ветра до 15 м/с. За передвижениями грозы в режиме реального времени можно следить здесь.