Вторник в Эстонии будет дождливым, но теплым

В ночь на вторник в Эстонии ожидается малооблачная погода и переменная облачность, до полуночи на востоке страны возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный и западный 4-9, порывами до 12 м/с, около полуночи на северном побережье до 15 м/с, утром ослабеет.