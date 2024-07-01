В ночь на вторник в Эстонии ожидается малооблачная погода и переменная облачность, до полуночи на востоке страны возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный и западный 4-9, порывами до 12 м/с, около полуночи на северном побережье до 15 м/с, утром ослабеет.
Вторник в Эстонии будет дождливым, но теплым
Днем, начиная с юга страны, облачность уплотнится, после полудня кратковременные дожди распространятся в южном направлении. Ветер преимущественно западных направлений 2-8 м/с, вечером у Рижского залива юго-западный 2-8, порывами 13 м/с. Температура воздуха ночью 11-16, днем 19-25, на побережье до 17 градусов тепла.