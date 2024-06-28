По прогнозам Агентства окружающей среды, на выходных в Эстонии станет чуть прохладнее.
Синоптики: грядут дожди и грозы
В ночь на субботу в Эстонии уплотнится облачность. Зона осадков достигнет островов и распространится на восток. Возрастет вероятность грозы. Ветер юго-восточный - южный 3-8, на побережье порывами до 11 м/с, в Западной Эстонии юго-западный - западный. Температура воздуха ночью 18-23 градуса. В субботу на материке в первой половине дня преимущественно облачно, с запада на восток пройдут дожди и прогремят грозы. Начиная с островов, дождь прекратится, и погода прояснится.
Во второй половине дня дождь уменьшится и на востоке. Ветер повсеместно перейдет с южного и юго-восточного на юго-западный и западный, порывами 5-10, до 15 м/с. Во второй половине дня ветер стихнет. Температура воздуха днем 18-25 градусов тепла.
В ночь на воскресенье ясная, малооблачная погода, без осадков. Ветер юго-западный - западный 3-9, на северном побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха ночью 10-15 градусов.
Днем преимущественно ясно с небольшой и переменной облачностью. Ветер юго-западный - западный 3-9, днем переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 18-25 градусов.