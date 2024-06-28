Синоптики: грядут дожди и грозы

В ночь на субботу в Эстонии уплотнится облачность. Зона осадков достигнет островов и распространится на восток. Возрастет вероятность грозы. Ветер юго-восточный - южный 3-8, на побережье порывами до 11 м/с, в Западной Эстонии юго-западный - западный. Температура воздуха ночью 18-23 градуса. В субботу на материке в первой половине дня преимущественно облачно, с запада на восток пройдут дожди и прогремят грозы. Начиная с островов, дождь прекратится, и погода прояснится.