Эстонские тропики: температура воздуха будет каждый день повышаться и к субботе достигнет 33 градусов

Кийтсак сообщил, что в ближайшие дни в регионе Балтийского моря будет доминировать влияние высокого давления. «Погода, как в середине лета, теплая и преимущественно сухая. Дневные максимумы достигают 25-31 градуса, на побережье с морским ветром - прохладнее».

Синоптик добавил, что после пика жары зоны низкого давления и их ложбины снова будут иметь право голоса, увеличится вероятность ливней и гроз, а температура немного снизится, но погода останется теплой.

По сообщению Агентства окружающей среды, на этой неделе будет солнечно, температура воздуха будет повышаться каждый день и в пятницу достигнет 31 градуса.