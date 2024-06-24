Жара в Северной Европе может быть временами даже удушливой, например, в Финляндии максимальные температурные показатели могут подняться выше 30 градусов.

Как сообщает Foreca, также возрастает вероятность тропических ночей. Во время тропической ночи минимальная ночная температура не опускается ниже 20 градусов.

В некоторых районах Норвегии и Швеции прогнозируются редкие и даже исключительно высокие температурные показатели. В Швеции жара может достигать 35 градусов.

В Эстонии до 28 градусов

По данным Агентства окружающей среды Эстонии, ближайшие дни будут солнечными, с температурой воздуха до 28 градусов тепла.

В ночь на вторник ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный и западный, 2-8 м/с. Днем малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный и западный, 3-9 м/с, после полудня на северном побережье до 13 м/с. Температура воздуха ночью 11-16, днем 20-26, на открытом ветру побережье до 18 градусов тепла.

В ночь на среду ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер западных направлений, 2-8 м/с. Днем преимущественно ясная погода без осадков. Ветер западных направлений, 3-9 м/с, на северном побережье до 13 м/с. Температура воздуха ночью 12-17, днем 23-28, на открытом ветру побережье до 20 градусов тепла.

В ночь на среду ожидается ясная погода без осадков. Ветер западных направлений, 2-8 м/с. Днем будет солнечная погода. Ветер преимущественно западных направлений, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 11-17, днем 23-28 градусов тепла.