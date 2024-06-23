Синоптик: циклон как по линейке разделит Эстонию пополам

«Погода в Северной Эстонии будет лучше, чем в Южной. Над Южной, Западной и Центральной Эстонией сгущается облачность. В южной части страны периодически будет идти дождь, - пишет Кийтсак в соцсетях. - К вечеру начиная с запада и севера дождей и облачности постепенно станет меньше. Температура воздуха составит 15-21 градус, на севере материковой части страны до 24 градусов».

По данным метеослужбы, в воскресенье с Польши через Латвию и Литву на восток смещается циклон, охватывая дождями Сааремаа и Пярнумаа, а также юг материковой части страны до линии Пярну-Тарту. К вечеру дождевые облака медленно отступят на юг, но по многим регионам Южной Эстонии все еще будет идти дождь. Ветер слабый, на побережье умеренный восточный.