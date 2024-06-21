Какую погоду обещают синоптики на Иванов день?

В ночь на субботу ожидается ясная и малооблачная погода без осадков. Ветер на материковой территории страны северо-западный и северный, на островах северный 2-7, на северном побережье около полуночи порывами 10 м/с. Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер переменных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха ночью 7-11, на побережье до 15 градусов тепла, днем 17-23 градуса тепла.

В ночь на воскресенье облачность уплотнится, местами ожидаются кратковременные дожди. Ветер северо- восточный 3-8 м/с. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам кратковременные дожди, больше всего осадков ожидается в Южной Эстонии. Ветер северных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха ночью 9-15, днем 17-21 градус тепла.

В ночь на понедельник ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами на юго-востоке страны кратковременные дожди. Ветер северо-западный и северный 2-7 м/с малооблачная погода и переменная облачность, местами слабые кратковременные дожди. Ветер северо-западный и западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 8-13, на побережье до 15, днем 19-24 градуса тепла.