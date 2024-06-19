В ночь на четверг, начиная с запада, в Эстонии уплотнится облачность, около полуночи на востоке страны пройдут кратковременные дожди. Ветер западных направлений 3-9 м/с, на побережье порывами до 13 м/с, на северном побережье западный и северо-западный, порывами до 15 м/с.
В четверг погода порадует жителей Эстонии теплом
Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный и северо-западный 5-10, порывами 14, на северном побережье до 12, порывами до 17 м/с, к вечеру сменит направление на юго- западное. Температура воздуха ночью 9-15, днем 17-23 градуса тепла.