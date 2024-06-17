Погода в Иванов день: удастся ли пожарить шашлыки?

Накануне праздников погода будет неустойчивой. В ночь на среду ожидается малооблачная погода и переменная облачность без существенных осадков. Ветер западный, 2-8 м/с, на побережье порывами до 11 м/с. Днем облачно с прояснениями, по многим регионам дожди, грозы, местами ливни. К вечеру в Западной Эстонии прояснится. Ветер преимущественно западный, 2-8 м/с, во время дождей и гроз порывистый. Температура воздуха ночью 11-15, днем 15-21 градус тепла.

В ночь на четверг начиная с запада облачность разрядится. Около полуночи по многим регионам Восточной Эстонии пройдут кратковременные дожди. Ветер западных направлений, 3-9, на северном побережье порывами до 13 м/с. Днем переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер до полудня северо-западный и западный, после полудня западный и юго-западный, 4-10, на побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха ночью 9-15, днем 17-23 градуса тепла.

В ночь на пятницу ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный, 5-10, на побережье порывами 15 м/с, после полуночи немного ослабеет. Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западных направлений, 4-10 м/с. Температура воздуха ночью 10-15, днем 17-24 градуса тепла.