По прогнозу Агентства окружающей среды Эстонии середина лета скорее всего будет дождливой, хотя возможна временами и погода без осадков.
Погода в Иванов день: удастся ли пожарить шашлыки?
Накануне праздников погода будет неустойчивой. В ночь на среду ожидается малооблачная погода и переменная облачность без существенных осадков. Ветер западный, 2-8 м/с, на побережье порывами до 11 м/с. Днем облачно с прояснениями, по многим регионам дожди, грозы, местами ливни. К вечеру в Западной Эстонии прояснится. Ветер преимущественно западный, 2-8 м/с, во время дождей и гроз порывистый. Температура воздуха ночью 11-15, днем 15-21 градус тепла.
В ночь на четверг начиная с запада облачность разрядится. Около полуночи по многим регионам Восточной Эстонии пройдут кратковременные дожди. Ветер западных направлений, 3-9, на северном побережье порывами до 13 м/с. Днем переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер до полудня северо-западный и западный, после полудня западный и юго-западный, 4-10, на побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха ночью 9-15, днем 17-23 градуса тепла.
В ночь на пятницу ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный, 5-10, на побережье порывами 15 м/с, после полуночи немного ослабеет. Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западных направлений, 4-10 м/с. Температура воздуха ночью 10-15, днем 17-24 градуса тепла.
По данным модельного прогноза Европейского центра (ECMWF), в субботу с Атлантики в сторону Норвежского моря сместится циклон, который в воскресенье развернется над Норвежским морем, а в его лощине над центральной частью Скандинавии сформируется новая область высокого давления, которая в понедельник сместится через Финляндию на восток, в результате чего, согласно сегодняшним данным, канун Иванова дня и Иванов день будут дождливыми.
В то же время некоторые другие модели, например глобальная, показывают, что в формировании погоды в Эстонии будет доминировать гребень высокого давления, и сочельник Иванова дня и Иванов день будут без осадков. Вероятно, точный прогноз погоды лежит где-то между этими моделями, и жителей Эстонии ждут и дожди, и солнце.
По модельным расчетам Европейского центра, в ночь на субботу и до полудня погоду в Эстонии будет определять слабая область высокого давления. Ночь будет без осадков, утром на островах пройдут кратковременные дожди, а днем зона дождей медленно распространится к востоку и к вечеру достигнет Чудского озера, вероятны грозы и ливни. Ветер сменит направление с западного на восточное. Температура воздуха ночью 7-12, на побережье местами до 15 градусов, днем в Западной Эстонии 17-22, в Восточной 22-25 градусов тепла.
В воскресенье дожди, местами ливни, возможны грозы, сильный юго-западный ветер. Температура воздуха ночью 10-16 градусов, днем 17-21 градус тепла. В понедельник дожди и грозы, в течение дня осадков станет меньше. Температура воздуха ночью 9-15, днем 17-21 градус тепла.