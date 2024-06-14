На выходных в Эстонию придет долгожданное потепление

В ночь на субботу малооблачная погода и переменная облачность. До полуночи на востоке страны местами кратковременные дожди. Ветер преимущественно западный 1-7 м/с. Температура воздуха 5-12 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность. По регионам кратковременные дожди. Ветер преимущественно западный, вечером переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 15-20 градусов тепла.

В ночь на воскресенье малооблачная погода и переменная облачность. Ближе к утру на островах местами пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-восточный 1-6, на островах 3-9 м/с. Температура воздуха 7-12, на побережье местами до 15 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность. На западе страны местами кратковременные дожди. Ветер юго-восточный и восточный 2-8 м/с. Температура воздуха 18-23 градуса тепла.