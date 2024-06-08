По данным Агентства окружающей среды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами кратковременные дожди, туман. К утру начиная с запада страны облачность станет уплотняться, к островам подойдет плотная полоса дождей, вероятны грозы. Ветер южных направлений, 3-9, на островах порывами до 14 м/с, утром на островах и западном побережье усилится южный и юго-восточный ветер до 8-15, порывами до 22 м/с. Температура воздуха ночью 5-12, на побережье местами до 15 градусов тепла.
Воскресенье принесет грозы и сильный ветер
Днем ожидается облачная с прояснениями погода, дожди будут распространятся по стране на сверо-восток, местами ожидаются грозы и ливни. После полудня начиная с запада начнет проясняться, осадков станет меньше. Ветер южный и юго-восточный, 6-11, порывами до 17, на островах и побережье 8-15, порывами до 22 м/с. Ветер начиная с островов сменит направление на юго-западное и ослабеет вечером на материковой части страны. Температура воздуха днем 13-18 градусов тепла.