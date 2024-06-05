Уже завтра: на Эстонию надвигаются ливни и грозы

Днем, начиная с запада страны, облачность уплотнится. Дожди распространятся с островов по стране на северо-восток, местами дожди сильные, грозы. Вечером начиная с запада осадки и облачность станут реже. Ветер западный 5-12, порывами до 18 м/с. Температура воздуха 21-26, на островах и западном побережье 14-20 градусов тепла. Во второй половине дня температура воздуха начиная с запада будет падать.