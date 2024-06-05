В ночь на четверг в Эстонии ожидается малооблачная погода и переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Ветер переменных направлений 1-6, на островах южных направлений 2-8, порывами до 12 м/с. Утром ветер западных направлений. Температура воздуха 10-16 градусов тепла.
Уже завтра: на Эстонию надвигаются ливни и грозы
Днем, начиная с запада страны, облачность уплотнится. Дожди распространятся с островов по стране на северо-восток, местами дожди сильные, грозы. Вечером начиная с запада осадки и облачность станут реже. Ветер западный 5-12, порывами до 18 м/с. Температура воздуха 21-26, на островах и западном побережье 14-20 градусов тепла. Во второй половине дня температура воздуха начиная с запада будет падать.