В ночь на среду в Эстонии ожидается ясная и малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный и западный 3-9, на побережье порывами до 12 м/с, утром на островах ветер южных направлений. Температура воздуха 8-14 градусов тепла.
Все на пляж: жителей Эстонии ждет жаркая среда
Днем малооблачная погода и переменная облачность. В материковой части страны местами кратковременные дожди. Ветер южных направлений 3-9, на островах порывами до 12 м/с. Вечером ветер слабый, переменных направлений. Температура воздуха 22-26, на островах и западном побережье 17-21 градус тепла.