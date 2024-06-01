КАРТА Смотрите в реальном времени, как гроза движется по Эстонии

Днем переменная облачность. Временами сильный дождь. Метеослужба объявила грозовое предупреждение, особенно для западной и северной Эстонии.

Ветер преимущественно восточного направления 2-8 м/с, во время грозы возможны порывы более 15 м/с. Температура воздуха 23-28 градусов тепла, на открытом для ветра побережье и под дождевыми облаками до 20 градусов.

За передвижениями грозы можно следить ЗДЕСЬ.

Как вести себя во время грозы? Грозы обычно возникают быстро, поэтому важно четко понимать, что делать. Грозы часто сопровождаются опасностями: молниями, ливнями, сильным ветром, градом и даже смерчами. Поэтому Спасательный департамент подготовил рекомендации, как вести себя во время грозы. Перед грозой Установите дома систему молниезащиты.

Отключите от электросети бытовые приборы; отсоедините от телевизора антенный кабель.

Не приближайтесь к емкостям с водой. Во время грозы Не открывайте водопроводный кран – вода является хорошим проводником электричества.

Не разводите огонь в печи или в плите – заряженные частички дыма также действуют как молниеотвод.

Не укрывайтесь под одиноко стоящими деревьями, вблизи металлических мачт и железных оград. Опасность поражения молнией в этих местах выше.