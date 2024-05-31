На выходных в Эстонии удержится жаркая погода, но она будет сопровождаться дождями, градом и грозой

В ночь на субботу в Эстонии ожидается малооблачная погода и переменная облачность. По регионам кратковременные дожди. Ветер восточных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 12-18 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди, местами град, грозы. Ветер восточных направлений 2-8 м/с, во время грозы порывистый. Температура воздуха 23-28, на открытом ветру побережье и во время осадков до 20 градусов тепла.

В ночь на воскресенье малооблачная погода и переменная облачность. По регионам кратковременные дожди, до полуночи грозы. Ветер восточных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 12-17 градусов тепла. Днем переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений 1-7 м/с, во время грозы ветер порывистый. Температура воздуха 20-26, на побережье местами до 17 градусов тепла.

В ночь на понедельник малооблачная погода и переменная облачность, по регионам кратковременные дожди, возможны грозы. К утру облачность уплотнится, вероятность осадков возрастет. Ветер северо-западный и западный 1-7 м/с. Температура воздуха 11-17 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. По многим регионам кратковременные дожди, местами грозы. К вечеру облачность рассеется, осадки станут реже. Ветер западных направлений 3-9 м/с, во время грозы возможны сильные порывы ветра. Температура воздуха 19-25, на открытом ветру побережье до 17 градусов тепла.