Не забудьте зонт: завтра на Эстонию обрушатся дожди и грозы

Днем переменная облачность. В первой половине дня местами, во второй половине дня по многим регионам кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер слабый, переменных направлений, на северном побережье восточный и северо-восточный 4-9 м/с, во время грозы сильные порывы ветра. Температура воздуха 25-30 градусов тепла, на открытом ветру побережье и во время осадков в районе 20 градусов тепла.