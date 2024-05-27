Не по сезону знойно: завтра температура воздуха перевалит за 30 градусов

Во вторник днем малооблачно, переменная облачность. По многим регионам пройдет кратковременный дождь, местами грозы. Ветер южных направлений, 1-7 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха днем 25-31 градус, местами на побережье и во время дождя - около 20 градусов.