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Не по сезону знойно: завтра температура воздуха перевалит за 30 градусов

prognoz.ee
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Пляж Пирита.
Пляж Пирита. Фото: Konstantin Sednev

По сообщению Агентства окружающей среды, в ночь на вторник в Эстонии ожидается ясная и малооблачная погода, без осадков. Ветер южных направлений, 1-6 м/с. Температура воздуха ночью 13-18 градусов.

Во вторник днем малооблачно, переменная облачность. По многим регионам пройдет кратковременный дождь, местами грозы. Ветер южных направлений, 1-7 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха днем 25-31 градус, местами на побережье и во время дождя - около 20 градусов.

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