По данным Агентства по охране окружающей среды, воздушная масса сегодня более влажная и нестабильная. Во второй половине дня ожидаются дожди, грозы и даже град.
В Эстонии объявлено срочное грозовое предупреждение
Сегодня во второй половине дня разовьются кучевые облака, местами пройдут кратковременные дожди, грозы и также возможен град. Ветер переменного направления со скоростью 2-7 м/с, во время гроз ожидаются более сильные порывы.
Грозовое предупреждение касается семи уездов: Харьюмаа, Ляэне-Вирумаа, Ида-Вирумаа, Ляэнемаа, Рапламаа, Ярвамаа и Пярнумаа.
Температура воздуха от 23 до 29 градусов, на ветреном побережье и во время дождя от 17 до 22 градусов.
«В лесах высокая пожароопасность», - предупреждают в Агентстве по охране окружающей среды.