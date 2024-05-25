До 30 градусов: Эстонию накроет волна жары

В воскресенье над Северной Европой усилится новый антициклон, который распространится в направлении Балтийского моря. Ночью погода без осадков. Днем в материковой части страны по многим регионам облачность и кратковременные дожди, также грозы, не исключен град. На островах вероятность дождей ниже. Ветер слабый, переменных направлений, днем на северном побережье умеренный северо-восточный и восточный ветер. Температура воздуха ночью 11-17, днем 24-30 градусов тепла, на открытом ветру побережье и во время осадков прохладнее.

В понедельник антициклон сконцентрируется над Россией, а во вторник его кромка будет пролегать и над Эстонией. Ночью преимущественно ясная погода без осадков. Днем возможны отдельные дождевые облака. Кратковременные дожди и грозы только по отдельным регионам. Ветер восточный или южных направлений, слабый, в грозу возможны сильные порывы ветра. Температура воздуха ночью 11-17, днем 27-30 градусов тепла, на открытом для ветра побережье прохладнее.

Температура воздуха с сегодняшнего дня до четверга местами поднимется до 27-31 градуса. В связи с этим было выпущено предупреждение первого уровня, что означает, что в определенных ситуациях погода может представлять опасность. Фото: Keskkonnaagentuur

В среду антициклон ослабнет, но ночью по-прежнему не будет осадков. Днем на востоке Эстонии будут активнее формироваться дождевые облака, кратковременные дожди и грозы по многим регионам. Ветер слабый, переменных направлений. Температура воздуха ночью 11-17, днем 25-30 градусов тепла, на открытом для ветра побережье и во время осадков прохладнее.

В четверг антициклон отступит дальше в Россию, его влияние на побережье Балтийского моря ослабнет. С юга придет дополнительная влажность, крайне теплая и влажная воздушная масса и в пятницу создаст благоприятные условия для дождевых облаков. По ночам осадков мало, днем по многим регионам дожди с грозами, возможен град, во время грозы сильные порывы ветра. Температура воздуха ночью в районе 15 градусов тепла, днем до 25-28 градусов, на побережье с ветром прохладно, во время осадков температура будет падать до 20 градусов тепла.