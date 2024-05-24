На Эстонию надвигаются дожди и грозы, местами даже град

В ночь на субботу на востоке страны ясно. На западе страны малооблачная погода и переменная облачность, по регионам кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 8-15, на побережье местами до 17 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность. В первой половине дня местами, во второй половине дня по многим регионам кратковременные дожди, грозы, возможен град. Ветер переменных направлений 2-7 м/с, во время грозы порывы ветра сильнее. Температура воздуха 23-29, на побережье с ветром и во время осадков 17-22 градуса тепла.

В ночь на воскресенье малооблачная погода и переменная облачность. До полуночи возможны кратковременные дожди. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 11-17 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность. В первой половине дня местами, во второй половине дня по многим регионам кратковременные дожди, грозы, возможен град. Ветер переменных направлений 2-7, на северном побережье северо-восточный и восточный 4-10 м/с, во время грозы сильные порывы ветра. Температура воздуха 23-29, на открытом ветру побережье и во время осадков 17-22 градуса тепла.

В ночь на понедельник ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер восточных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 12-18 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность. Во второй половине дня местами возможны кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер переменных направлений 1-7, на северном побережье ветер восточных направлений, 3-9 м/с, во время грозы порывистый. Температура воздуха 25-30, на открытом ветру побережье и во время осадков 18-23 градуса тепла.