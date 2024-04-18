Чт, 18.04.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Пятница в Эстонии будет ветреной и дождливой

BNS
Copy
Дождь.
Дождь. Фото: Mailiis Ollino

В ночь на пятницу в Эстонии малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный и северный 4-10, на побережье Вирумаа порывами до 15 м/с. Температура воздуха 0-5 градусов мороза.

Днем облачность уплотнится. На востоке страны мокрый снег и снег, на западе страны погода без осадков. Ветер северо-восточный и северный 4-10, на востоке страны порывами до 15 м/с, вечером северо-западный. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Новости погоды
Наверх