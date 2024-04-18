Пятница в Эстонии будет ветреной и дождливой

Днем облачность уплотнится. На востоке страны мокрый снег и снег, на западе страны погода без осадков. Ветер северо-восточный и северный 4-10, на востоке страны порывами до 15 м/с, вечером северо-западный. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.