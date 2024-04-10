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Побиты рекорды: сегодня во многих частях Эстонии был самый теплый день в истории

Лийза Эхамаа
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Последний раз температура в 25 градусов была зафиксирована 22 апреля 1996 года в Тийрикоя.
Последний раз температура в 25 градусов была зафиксирована 22 апреля 1996 года в Тийрикоя. Фото: Sander Ilvest

Агентство окружающей среды сообщило в социальных сетях, что температура воздуха в Эстонии еще никогда не поднималась так высоко в середине апреля.

Последний раз температура в 25 градусов была зафиксирована 22 апреля 1996 года в Тийрикоя. «Теперь отметка в 25 градусов сдвинулась аж на 12 дней вперед», - пишет Агентство окружающей среды.

Хотя сегодня погода была по-летнему теплой, в последующие дни так высоко температура воздуха не поднимется. По данным Агентства окружающей среды, на следующей неделе погода станет прохладнее.

Рекорды тепла 10 апреля

Тыравере: +25,6 °C

Выру: +25,5 °C

Валга: +25,0°C

Нарва: +24,5°C

Йыгева: +24,4°C

Кунда: +24,3°C

Тийрикоя: +24,2°C

Тоома: +24,2°C

Вильянди: +23,1°C

Йыхви: +22,6°C

Вяйке-Маарья: +22,6°C

Тюри: +22,3°C

Таллинн-Харку: +20,5°C

Куузику: +20,2°C

Пакри: +17,7°C

Ляэне-Нигула: +17,4°C

Пярну: +16,4°C

Ристна: +11,8°C

Источник: Facebook Агенства окружающей среды.

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