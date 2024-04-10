Агентство окружающей среды сообщило в социальных сетях, что температура воздуха в Эстонии еще никогда не поднималась так высоко в середине апреля.
Побиты рекорды: сегодня во многих частях Эстонии был самый теплый день в истории
Последний раз температура в 25 градусов была зафиксирована 22 апреля 1996 года в Тийрикоя. «Теперь отметка в 25 градусов сдвинулась аж на 12 дней вперед», - пишет Агентство окружающей среды.
Хотя сегодня погода была по-летнему теплой, в последующие дни так высоко температура воздуха не поднимется. По данным Агентства окружающей среды, на следующей неделе погода станет прохладнее.
Рекорды тепла 10 апреля
Тыравере: +25,6 °C
Выру: +25,5 °C
Валга: +25,0°C
Нарва: +24,5°C
Йыгева: +24,4°C
Кунда: +24,3°C
Тийрикоя: +24,2°C
Тоома: +24,2°C
Вильянди: +23,1°C
Йыхви: +22,6°C
Вяйке-Маарья: +22,6°C
Тюри: +22,3°C
Таллинн-Харку: +20,5°C
Куузику: +20,2°C
Пакри: +17,7°C
Ляэне-Нигула: +17,4°C
Пярну: +16,4°C
Ристна: +11,8°C
Источник: Facebook Агенства окружающей среды.