В ночь на четверг в Эстонии ожидается малооблачная погода и переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный 5-10, порывами 15, на островах и побережье 8-15, порывами 23 м/с.
В четверг в Эстонию придут дожди и сильный ветер
Днем до полудня малооблачная погода и переменная облачность без осадков, после полудня облачность уплотнится, начиная с островов пойдут дожди, распространяясь на материк в восточном направлении.
Ветер юго-западный 5-10, порывами 15, на островах и побережье 7-15, порывами 20 м/с. Температура воздуха ночью 2-6 градусов тепла, днем 7-12, на побережье местами 5 градусов тепла.