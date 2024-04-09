Лето заказывали? Завтра воздух прогреется до 24 градусов

В среду днем начиная с островов облачность увеличится. Пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Вечером, начиная с запада облачность уменьшится, вероятность дождя снизится. Ветер южных направлений 5-10, порывами 13 м/с. Ближе к вечеру юго-западный ветер усилится на островах до 7-12, порывами до 17 м/с. Температура воздуха 16-22 градуса, в восточной Эстонии до 24, на островах и западном побережье 8-15. Вечером станет прохладнее.